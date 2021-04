De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 17 de abril de 2021, p. 6

El 13 de septiembre de 1969, John Lennon tocó en el festival Toronto Rock and Roll Revival con el nombre de Plastic Ono Band. Por primera vez aparecía en el escenario con su esposa Yoko Ono. Habían estado juntos desde 1967, aunque dentro y fuera del complejo industrial-cultural de los Beatles, la artista japonesa permaneció como figura divisora.

Esa noche en Canadá, mientras tomaba su lugar junto a su marido, Ono estaba unida artísticamente con quien probablemente era el mejor compositor del mundo, pero los fans de Lennon seguían sin aceptarla.

No sé nada de eso. Todavía no siento que los fans de John me acepten , respondió Ono en una entrevista de hace 11 años.

“No sé quiénes son realmente sus fans, y quién lo es realmente de John y Yoko. Entonces, cada vez que hago algo –un álbum u otra cosa–, nunca pienso en quién va a escucharlo. Es una pérdida de tiempo. Nunca lo sabría.”

En el que habría sido el cumpleaños 69 de su difunto marido, el 9 de octubre de 2009, ella estaba en Islandia. Como guardián protector de la llama de Lennon, Yoko develaba la Imagine Peace Tower, una columna de luz disparando al cielo que había conceptualizado por primera vez en 1967. La obra, de su autoría, permanecería encendida durante dos meses, hasta el 8 de diciembre, día en que Lennon fue asesinado en Nueva York en 1980.

Ese otoño, Ono también acababa de lanzar su álbum Between My Head and the Sky, producido por su hijo Sean y firmado por la Plastic Ono Band. El nombre había permanecido inactivo desde que ella y Lennon lo usaron para la compilación Shaved Fish de 1975. El concepto de Plastic Ono Band era anterior a su encuentro con Lennon.

Invitada a realizar algún tipo de concierto en Berlín, la artista de vanguardia decidió que “simularía lo popular de la banda: tendríamos cuatro puestos de obras de arte plásticas, y cada soporte contendría una grabadora dentro. Esa era mi banda. Luego, cuando nos reunimos, le dije: ‘Oh John, recibí una invitación a Berlín’”, relató, recordando cómo después le dijo al Beatle que su instalación satírica también contaría con portacepillos de dientes de plástico y pastillas de plástico”. Él reaccionó: Deberías llamarlo Plastic Ono Band .

¡Sólo así! ¡Es tan rápido! , se maravilló Ono, todavía hablando en presente de un hombre que entonces tenía 29 años de muerto.

Los meses posteriores al final de los Beatles, Lennon estaba muy contento con Yoko, y antes estaban trabajando sin parar en su campaña de paz, comenzando con su protesta de cama en Ámsterdam en 1969, luego casándose y saliendo de luna de miel. Era muy creativo, nunca dejó de hacer cosas. Todos los Beatles tenían enormes reservas de energía , declaró Richard DiLello, asistente de prensa del grupo inglés en su compañía Apple Corps en una nota publicada en The Independent bajo la firma de Craig McLean.

Tres sencillos

DiLello, también autor del libro Apple Insider The Longest Cocktail Party, relató que “John estaba en un muy buen lugar. Dio forma a tres sencillos en solitario, Give Peace a Chance, Cold Turkey e Instant Karma!, ninguno de los cuales aparecería en Plastic Ono Band. Fue una declaración poderosa como cabría esperar de John Lennon. Y fue tan diferente...”