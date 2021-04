Periódico La Jornada

Sábado 17 de abril de 2021, p. 16

La recuperación del turismo en México será a una mayor velocidad que en otras naciones, en parte por la decisión del gobierno federal de no imponer restricciones a los viajeros internacionales, sostuvo el Consejo Mundial de Viajes y Turismo. México ha puesto en marcha protocolos de seguridad adecuados para el ingreso de turistas extranjeros, tales como la toma de temperatura y la continua limpieza. Que no tenga restricciones no quiere decir que no haya seguridad , consideró. (Más información en https://bit.ly/3uWnWqP).