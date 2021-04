E

n las semanas recientes he estado leyendo en diversas fuentes, con especial preocupación, algunos textos sobre los efectos que el encierro pandémico ha estado teniendo sobre los niños. El asunto es de enorme complejidad, pero se puede resumir en el hecho de que ya hay estadísticas sólidas sobre un aumento notable en, por ejemplo, la depresión infantil y, aunque parezca increíble, también en los suicidios e intentos de suicidio entre niñas y niños. Ante esa circunstancia terrible y esos datos no menos terribles, se me ha ocurrido pensar (como han hecho muchos otros por todo el mundo) en posibles antídotos o paliativos, y la música se presenta como uno de los más viables.

En parte, me ha movido a esta reflexión haber recibido recientemente desde Alemania dos álbumes (que agrupan tres discos compactos) titulados Piano para niños, concebidos e interpretados por la pianista germana Corinna Simon. Se trata de una inteligente colección de piezas pianísticas breves (hay 122 de ellas en los tres discos) que, si bien incluyen algunas partituras concebidas por los compositores especialmente para niños y jóvenes, también contienen música que, sin haber nacido con esa vocación, se presta idealmente para que los pequeños se acerquen a un mundo musical grato, interesante e imaginativo. La selección de autores es amplia y variada, y va desde Johann Sebastian Bach (1685-1750) hasta Witold Lutoslawski (1913-1994). Entre las piezas que Corinna Simon presenta en Piano para niños se encuentran obras y ciclos con dedicatoria infantil particular de Rota, Mendelssohn, Khachaturian, Granados, Villa-Lobos, Schumann, Martinu, Bloch, Bartók, Kodály, Reinecke, Prokofiev, Juon, Ibert, Chaikovski, Schulhoff, Turina, Debussy, complementadas por piezas de concepción y origen más abstractos de Beethoven, Händel, C.P.E. Bach, Cimarosa, Clementi, Tailleferre, Shostakovich, Lutoslawski, Elgar, Haydn, Glière. Todas ellas están caracterizadas por lenguajes y expresiones claras y transparentes y, a la vez, están animadas por un saludable espíritu de fantasía y curiosidad. Uno de los atractivos principales de esta colección de música pianística para niños está en el hecho de que si bien muchas de estas piezas llevan títulos narrativos o descriptivos, muchas otras están definidas sólo por las indicaciones de tempo y expresión. Así, bajo la guía de adultos melómanos y sensibles, niñas y niños pueden seguir las historias y los personajes específicos mencionados en las piezas y, más importante aún, pueden inventar y desarrollar sus propias historias para las piezas más abstractas, dando rienda suelta a la curiosidad, el descubrimiento y la aventura.