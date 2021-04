Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Sábado 17 de abril de 2021, p. 4

La exposición El París de Modigliani y sus contemporáneos se va del Museo del Palacio de Bellas Artes. Este domingo es el último día para visitarla. En vísperas de su clausura, el Canal 22 transmitió el jueves pasado un programa especial para despedir la muestra de 164 obras de 40 artistas, entre ellos, Chaim Soutine, Maurice Utrillo, Moïse Kisling, André Derain y Suzanne Valadon, además de los mexicanos Diego Rivera, Ángel Zárraga y Benjamín Coria, y el guatemalteco Carlos Mérida, quienes conocieron y convivieron con Amedeo Modigliani (1884-1920) en la ciudad francesa.

El programa se retransmitirá hoy a las 17:30 horas.

En la emisión, conducida por Laura Barrera, el curador de la exhibición, Marc Restellini, y Jaime Moreno Villarreal, creador del concepto curatorial de la sección mexicana, despejaron mitos y dudas acerca el pintor y escultor nacido en Livorno, Italia. Restellini, uno de los máximos conocedores de la obra de Modigliani, se refirió a la leyenda de artista romántico que se le fraguó en vida, caracterizada por la pobreza, la enfermedad, las drogas y el alcohol.

Para Restellini, la etiqueta de seductor , en el sentido de mujeriego, no cuadra, porque éste es un macho, que no respeta a las mujeres, y las que Amedeo tuvo de pareja no son el prototipo de lo que le gusta a un hombre con esas características. Se trata de Anna Ajmátova, una de las grandes poetas rusas; Beatrice Hastings, poeta feminista, y Jeanne Hébuterne, pintora y modelo .