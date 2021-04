Once. En un lugar, escribiendo sobre cierta contradicción en la lucha por el socialismo que busca eliminar el antagonismo entre el dinero y las mercancías aboliendo el primero, pero perpetuando la producción de las segundas, Marx apuntaba que esto era autodestructivo y equivalente a abolir al Papa, dejando al catolicismo en su lugar . La postura de Francisco respecto del capitalismo es una perfecta encarnación de esta metáfora teológica marxiana: sus llamados a que los ricos compartan su riqueza de modo más justo y ético y sus llamados a no remplazar al capitalismo (como abogaba Marx), sino a volverlo más ético (sic), sólo fortalecen el sistema y expanden sus espacios.

Diez. La ambigüedad del propio papa Francisco respecto del capitalismo es la que permite este tipo de contradicciones. Si bien sus críticas al sistema −y al neoliberalismo en particular, algo de lo que era famoso también... Juan Pablo II−, al dinero como un nuevo ídolo y su defensa de los pobres y los excluidos parecen ocupar un lugar importante en sus enseñanzas: Evangelli gaudium, Fratelli tutti, etc. ( bit.ly/3dZE2cp ). Pero sus llamados prácticos, por ejemplo al FMI o BM para que trabajen por un futuro más inclusivo y sostenible en el que las finanzas estén al servicio del bien común (¡tal cual el mantra de Draghi!), en el que los vulnerables y los marginados estén en el centro y en el que la tierra esté bien cuidada ( bit.ly/3a9GwUp ), hacen que sus buenas intenciones y teoría acaben en lugares comunes.

Doce. Otra figura de la élite financiera similar a Draghi, banquero y neoliberal a cargo de la restructuración global en favor del capital −igualmente un ex-empleado de Goldman Sachs− es Mark Carney (bit.ly/3wshJoa, bit.ly/3tmJI6Q), ex jefe del Banco Central de Canadá y ex jefe del Banco Central de Inglaterra, tildado como el más influyente católico en Gran Bretaña ( Tablet, 2015). Sus moralizaciones sobre la intrínseca ética de los mercados , sus llamados por un capitalismo más inclusivo (sic), sus cuestionamientos de la primacía del precio sobre el valor − valor de cambio vs valor de uso en términos marxianos (véase: B. Echeverría et al.)− hacen de él un profeta de un oximorónico neo-franciscanismo procapitalista .

Trece. Tal vez pocos pensamos en esto, pero las similitudes de Draghi con Francisco −que hacen del primero un perfecto contraparte laico del segundo− abren la cancha, muy a contrapelo del análisis dominante y biempensante, para ver en el papa argentino una quintaesencial figura de la pospolítica. Las claves centrales de su ascenso: devolver la credibilidad moral y financiera dañada por escándalos (pederastia, Banco del Vaticano), la unidad en su torno (igualmente Francisco está rechazado sólo por elementos posfascistas), la crítica del capitalismo que en efecto busca su reforma y un mejor funcionamiento, son, en el terreno de la Iglesia, iguales que las de Draghi respecto a Italia.