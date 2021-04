Una década más tarde, Al Qaeda se cobró la traición de Washington destruyendo las Torres Gemelas de Nueva York y un buen pedazo del edificio del Pentágono. La reacción casi inmediata de Washington fue invadir Afganistán, lo que provocó la dispersión de las organizaciones integristas en los países vecinos y en Medio Oriente, con lo que se multiplicaron los atentados terroristas. Pero el derrocamiento del régimen talibán de Kabul no era suficiente para calmar la paranoia con la que se quedó buena parte de la opinión pública; además, la industria armamentista de la superpotencia necesitaba deshacerse de inventarios, la clase política republicana estaba urgida de nuevos negocios y el gobierno de George W. Bush, marcado de origen por la huella del fraude electoral, necesitaba con urgencia motivos para legitimarse y concitar la unidad nacional, de modo que dirigió su siguiente aventura bélica en contra del que era ya el personaje diabólico favorito en el imaginario estadunidense: Saddam Hussein.

En realidad, el dictador iraquí, representante del panarabismo secular y del baasismo, fue siempre enemigo jurado de los grupos integristas, fueran sunitas y de origen saudiárabe, como Al Qaeda, o chiítas, aliados tradicionales estos últimos del gobierno de Teherán. En cuanto a las armas de destrucción masiva, tras su derrota de 1991 Irak perdió las que llegó a tener y no pudo o no quiso hacerse con nuevas. Si las hubiera poseído, probablemente la segunda invasión de Irak no se habría producido o bien habría sido infinitamente más costosa para los invasores.

En Irak, la destrucción del país y la virtual desaparición del Estado tuvo dos consecuencias insospechadas: por una parte, el colapso de la dictadura de Saddam abrió el territorio iraquí al libre accionar de los grupos fundamentalistas armados ya existentes, como la propia Al Qaeda, y propició el surgimiento de otros, como el Estado Islámico. Por la otra, al menos un gobierno caracterizado por Washington como enemigo extrajo conclusiones precisas: si careces de armas de destrucción masiva, eres una víctima fácil para Estados Unidos; pero si las posees, le será mucho más costoso agredirte. Tal fue la conclusión del régimen de Corea del Norte. El manojo de bombas atómicas que empezó a desarrollar Kim Jong-il y que ha incrementado su hijo, Kim Jong-un, es consecuencia directa de la invasión a Irak de 2003.

Además está el actual empecinamiento de Joe Biden al negarse a restablecer sin condiciones previas el acuerdo nuclear multilateral sobre Irán, logrado en abril de 2015 por el gobierno de Obama (en el que Biden era vicepresidente) y que garantizó el uso exclusivamente pacífico de la energía atómica por parte de Teherán. Ese acuerdo fue abandonado unilateralmente por Donald Trump, quien en 2017 restableció las sanciones económicas contra la República Islámica. Si el régimen de los ayatolas acaba desarrollando bombas atómicas, el responsable habrá sido Washington.

