Pese a ello hay mucha manipulación, (están) haciendo campaña para echarnos a los médicos encima, diciendo que no los vacunamos; y a los médicos privados, (dicen) que no los vacunamos, ahí están convocando a manifestaciones. Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno, con toda la propaganda de la prensa fifí y de los medios conservadores, a los llamados de que salgan los médicos a protestar saldrían cientos, miles .

Quienes orquestan estas protestas, indicó, convocaron a una manifestación que se realizaría el miércoles pasado, pero “no reunieron gente. Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir: ‘A mí me vacunas’. No, si no te corresponde, no”.

Además, al estar en marcha un proceso electoral hay dos partidos políticos de oposición que quieren sacar raja de todo .

En cuanto a los trabajadores de hospitales no Covid que tramiten amparos, se les aplicará porque es el mandato de un juez, pero cuestionó si se trata de un caso justo, un tema legal o una cuestión moral.