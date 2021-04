La sesión transcurrió en 12 horas de discursos, pues la mayoría no aceptó ningún cambio. A lo largo de la presentación de 137 reservas, Morena consideró centrales las medidas para acabar con el contrabando de combustibles, que afecta los ingresos tributarios, práctica que definió como un “huachicol fiscal”.

La Cámara de Diputados aprobó en lo particular y envió al Senado el proyecto de reforma a la Ley de Hidrocarburos que prevé la cancelación de permisos de importación, manejo y distribución cuando se detecte robo o contrabando de combustibles.

Durante las posturas, Morena cuestionó que en el pasado el PRI y el PAN aprobaron medidas que derivaron en el incremento a los precios de las gasolinas; la oposición sostuvo que, con la reforma, vendrán nuevos gasolinazos. El blanquiazul insistió que en las modificaciones subyace la intención de que Pemex controle todo el mercado de hidrocarburos.

Enrique Ochoa Reza (PRI) propuso que también se garantizara el debido proceso en el mecanismo de suspensión de permisos cuando no se cuente con el almacenamiento de hidrocarburos que determine el gobierno federal, a fin de proteger los derechos procesales de los permisionarios, la no retroactividad en la aplicación de la ley y el cumplimiento de la Constitución y de los tratados internacionales; que no se cambien las reglas del partido a la mitad del juego , señaló.