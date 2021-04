Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Viernes 16 de abril de 2021, p. 3

Nada justifica el uso de menores en el combate al crimen, advirtió el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los hechos ocurridos el fin de semana en una comunidad de la Montaña Baja de Guerrero, donde 31 niños de entre seis y 11 años, fueron integrados a la policía comunitaria y armados con escopetas.

Aceptando, sin conceder, que hay razón (en los problemas de inseguridad y violencia o pobreza), con los niños, no , expresó en conferencia de prensa. Subrayó que en el pasado se distorsionó la función de las policías comunitarias y algunos grupos criminales tienen al mismo tiempo autodefensas .

Añadió ¿qué les digo a nuestros hermanos guerrerenses? Que seguirá actuando la Guardia Nacional (GN), que lo de las autodefensas se creó en una circunstancia muy especial. Fue un error haberlo alentado, como se hizo en el gobierno anterior, porque la seguridad pública corresponde al Estado garantizarla .

Propuso que si hay vacíos se llenen con la GN, con tal de no utilizar a los niños, porque ahora la situación es distinta y no hace falta tomar un video con menores, ya no, eso fue otro tiempo , pero aclaró que no caerán en la trampa de la provocación (al acudir al sitio y desarmar a los menores).

Luego mostró una gráfica de la reducción de los homicidios dolosos en Guerrero y aunque –expresó– no se trata de decir que la entidad es un paraíso, todos los días se trabaja para atender los problemas, especialmente en las zonas más pobres del país.