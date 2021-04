La propuesta general, con el agregado de última hora (al que los opositores calificaron luego de albazo, madruguete y agandalle), fue aprobada por 85 votos contra 24 y dos abstenciones, a pesar de los gritos de algunos senadores de oposición de que se parara la votación , según el reporte de Andrea Becerril y Víctor Ballinas en el portal de La Jornada ( https://bit.ly/3uOUmU4 ). El procedimiento de acomodo fulgurante de un transitorio tan trascendente fue avalado en tribuna por el propio coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal, quien reprochó a los opositores el no haberse enterado de lo que estaban votando.

Bolaños Cacho presentó a última hora, luego de cinco horas de análisis de las propuestas de leyes reglamentarias de las reformas constitucionales al Poder Judicial Federal, el ahora polémico artículo transitorio 13, que introdujo la no discutida ni adecuadamente publicitada apetencia de estirar dos años la estancia de Zaldívar y de entre dos y cuatro años a los miembros de la Judicatura.

El intento de alargar por dos años la permanencia de Zaldívar como titular de uno de los poderes de la Unión (este intento, aprobado ayer por senadores, pasará a la Cámara de Diputados, donde podrá confirmarse, rechazarse o modificarse) fue propiciado por Raúl Bolaños Cacho Cué, senador oaxaqueño a nombre del Partido Verde Ecologista de México, quien fue secretario particular y jefe de la oficina de Alejandro Murat Hinojosa en el Infonavit y en la campaña electoral por el gobierno de Oaxaca y, ya en este, secretario de Desarrollo Social y Humano.

La resolución senatorial (que, como se dijo líneas atrás, aún debe pasar por la aduana de la Cámara de Diputados) generó de inmediato críticas ácidas a Palacio Nacional, al considerar que la pretendida prolongación a favor de Zaldívar y la Judicatura (una tentativa similar a la que en su momento intentó Jaime Bonilla en Baja California: quedarse en el poder más tiempo de aquel para el cual fueron designados) forma parte de un proyecto de control de poderes y organismos autónomos y que abre la puerta a las intenciones de relección o de prórrogas en el ejercicio de funciones públicas mediante votaciones como la acontecida este jueves.

Ayer mismo, el Consejo de la Judicatura Federal emitió un comunicado de prensa con cinco puntos sobre lo discutido en el Senado hoy . Llama la atención que en ese texto no se habla de lo aprobado como tal: además de lo discutido , se refiere a lo sucedido y a lo dado a conocer . El punto más relevante establece que el artículo 13 transitorio no sólo no fue elaborado por el equipo redactor de las propuestas originales, sino tampoco fue solicitado por el Poder Judicial de la Federación (https://bit.ly/3uTxva3).

El ministro presidente, Zaldívar, no había hecho por sí mismo ningún pronunciamiento al respecto a la hora de cerrar esta columna. Aunque sí dio retuit a lo colocado por el Consejo de la Judicatura del que él es presidente y, por tanto, responsable de la fijación de posturas. En el comunicado de la Judicatura también se estableció que ese consejo esperará a que culmine el proceso legislativo, pues la Cámara de Diputados podría eventualmente modificar la pretensión de extender el periodo de los juzgadores en mención y sería hasta entonces cuando habría un pronunciamiento. ¡Hasta el próximo lunes!

Twitter: @julioastillero

Facebook: Julio Astillero

juliohdz@jornada.com.mx