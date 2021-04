M

edio millón de burócratas que laboran en esquema de outourcing en el gobierno federal serán incorporados a la nómina base, como resultado del agregado que la Cámara de Diputados hizo a la ley en materia de subcontratación. No abarca el acuerdo camaral a los empleados de los gobiernos estatales y municipales, serán las autoridades locales las que resuelvan lo procedente. Las tesorerías de algunas entidades se encuentran en quiebra por los desmanes de los gobernadores, y este año se van 15 heredando bombas de tiempo a sus sucesores. Recientemente, un grupo de 10 estuvo presionando por más recursos al gobierno federal, luego una investigación periodística revelaría una desviación de fondos del mandatario de Michoacán, Silvano Aureoles, hacia un medio de comunicación. Un estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas señala que la reforma no tendrá impacto presupuestal, ya que son trabajadores que actualmente reciben un salario. Este personal, en gran parte, desempeña labores de limpieza, seguridad, comedores y tecnología. Al pasar a la nómina, el medio millón de burócratas representarán una presión sobre el Issste, especialmente en el renglón médico, ya fuertemente impactado por la pandemia. El presidente López Obrador dijo que no necesitamos intermediarios . Donde haya outsourcing, se termina. Su administración ha otorgado plaza a 370 mil profesores y profesoras, informó. Tengo el compromiso de basificar a los trabajadores de la salud que están por honorarios, como eventuales . El proyecto de ley aprobado por los diputados se encuentra en el Senado. La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, volviendo al tema de las empresas privadas, anunció que en el caso del insourcing –contratación dentro de la misma compañía, pero con otra razón social– se registró un incremento en el salario de los trabajadores mayor a 15 por ciento, mientras en el caso del outsourcing el aumento ha sido de 38, según los registros del IMSS.

Nuevos Embajadores

El presidente López Obrador propondrá a la empresaria Lilia Rossbach como embajadora en Argentina. Compañera de malos y buenos tiempos (hasta hace poco más malos que buenos) de López Obrador, su esposo, el escritor y diplomático José María Pérez Gay, ya fallecido, ocupó la cartera de canciller en el gobierno legítimo que fue formado después del fraude electoral del Fox-calderonismo. Tambien propondrá a Jesús Seade para ocupar la representación mexicana en China. Tuvo un desempeño sobresaliente en la última fase de las negociaciones del T-Mec. Las importaciones de China crecieron el mes pasado 38.1 por ciento en términos anuales. Se trata de un aumento inédito desde febrero de 2017; la economía china fue la única que creció el año anterior, a pesar de la pandemia. Hay una ventana de oportunidad para las exportaciones mexicanas. Es un mercado mal aprovechado, a pesar de los viajes promocionales que han hecho los presidentes de México. Fox sólo fue a la Muralla China a tomarse la foto con Martita y regresaron cargados de objetos de artesanía.