Denuncian intento de revocación de derechos a profesores de la UAM

U

n grupo de 50 profesores-investigadores de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) nos adscribimos al Programa de Renovación de la Planta Académica, esto es, de jubilación, a partir del Acuerdo 14/2018 gestado por iniciativa del propio rector general, en el cual se garantiza una aportación vitalicia complementaria de retiro. Ahora, este programa pretende ser cancelado de manera unilateral, aduciendo causas no imputables a los trabajadores.

Manifestamos nuestro absoluto desacuerdo e indignación toda vez que, con esta revocación, se afectan derechos adquiridos que por definición son irrenunciables e irrevocables. Es inaceptable que nuestro derecho se desconozca con base en disposiciones federales que no pueden tener efecto retroactivo. De mantenerse la arbitrariedad, preguntamos: ¿quién se atreverá a jubilarse, si la autoridad no cumple con sus propias propuestas, decisiones y acuerdos? El incumplimiento de compromisos legales es impropio de una institución universitaria que forma profesionales.

Por lo expuesto, apelamos a la solidaridad amplia, especialmente de las comunidades universitarias de la UAM y fraternas, así como de todo organismo social comprometido con la defensa de la legalidad y el bienestar de los trabajadores.

Betty Guadalupe Sanders Brocado, Rosalinda Flores Echavarría, Alicia Castellanos Guerrero, Alberto Arroyo Picard y Álvaro Ruiz Abreu

Ve resultado de las luchas de la izquierda

Mi cita para recibir la vacuna anti-Covid fue en la Escuela Normal Superior (ENS). Formado en la avenida de los Maestros vinieron los recuerdos con sentimientos encontrados de la manifestación del 10 de junio de 1971, en solidaridad a los compañeros de la Universidad Autónoma de Nuevo León en huelga, exigiendo el castigo a los responsables de la masacre de 68, libertad a los presos políticos y por la libertad de expresión y la democracia. Marchábamos con ánimo, coraje y alegría, hasta que nos encontramos la violenta represión de los halcones y las balas de francotiradores, nos tuvimos que refugiar en la ENS para salvar la vida.

Desde aquellos años no había vuelto a esa escuela, al estar ahí me invadió una nostalgia raramente alegre, recibiendo la vacuna nuevamente para salvar la vida , misma que vino acompañada de una gran organización. ¡Cómo han cambiado las cosas¡, y creo, convencido, que ha sido el resultado de las luchas de 1968, del 10 de junio de 1971 y muchas, muchas luchas desde la izquierda.

Carlos Sánchez Mendoza, miembro de la junta de gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván

Rechaza dar sus datos personales

Tuve que llegar hasta la dirección general de una agencia funeraria para que dejaran de acosarme a través del teléfono, ofreciéndome desde una casi fiesta fúnebre hasta un sencillo sepelio. Y, claro, a mis jóvenes nietos, por ejemplo, no les han hablado nunca.

Supongo que la funeraria tiene contactos con el archivo del Registro Civil que les permite elegir al cliente adecuado. Lo ignoro, pero imagino las herramientas que emplean para allegarse la información personal de los clientes.

Francamente, me era muy desagradable y casi persecutorio sentir que la muerte tocaba a mi puerta casi cada día. Desde luego que eso fue antes de esta pandemia.