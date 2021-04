▲ El serbio, número uno del tenis mundial, provocó su derrota con 45 errores. Al término de partido declaró que tuvo una actuación lamentable durante el encuentro que perdió 6-4 y 7-5 ante el británico Daniel Evans en la cancha del Principado. Foto Afp

No es ni la primera ni la última derrota, pero me deja un gusto amargo. Había mucho viento y no es fácil jugar en estas condiciones ante un jugador como Evans, que te hace mover mucho , dijo Djokovic.

Cuando acabe el torneo me daré cuenta de la importancia del día de hoy , declaró por su parte Evans, quien nunca había derrotado a un tenista del top 6 y lo hizo además en arcilla, una superficie que no es su preferida, pero las condiciones me están favoreciendo, porque no hace demasiado calor y la pelota se mantiene baja .

En los otros partidos del día, el griego Stefanos Tsitsipas, cuarto favorito, impuso la lógica ante el chileno Cristian Garín, 6-3 y 6-4, por lo que jugará en cuartos ante el sorprendente español Alejandro Davidovich, que batió al francés Lucas Pouille, 6-2 y 7-6 (7/2). También perdió en tres sets el español Pablo Carreño, sembrado 12, por 7-6 (7/4), 5-7 y 7-5 ante el noruego Casper Ruud.