ace un mes advertí que, contra todo pronóstico que hubiera podido formularse hacia principios del año, las vacunas –en especial, pero no únicamente, su distribución– constituían la cuestión más compleja, controvertida y divisiva de las relacionadas con la pandemia y la respuesta ante ella de sociedades, gobiernos e instituciones. En las cuatro semanas transcurridas, el asunto de las vacunas no ha dejado de complicarse y amenaza ahora con comprometer la perspectiva, por todos anhelada, de detener el número de nuevos contagios; de, como suele decirse, ganarle la carrera al virus.

La escalada de primavera –iniciada a mediados de marzo y atribuida a la explosiva dispersión de las variantes británica y, en menor medida, sudafricana y brasileña, como informalmente se denominan– no se ha detenido un mes después. En la semana al 12 de abril, el promedio de nuevos contagios diarios llegó a 691 mil 764, frente una media mínima de 371 mil 416 en la semana al 4 de marzo, con incremento relativo de 86 por ciento. No se trata de cifras récord. La escalada previa había culminado en la semana al 11 de enero, al registrarse una media de nuevos casos diarios de 739 mil 476. Este rebrote de enero fue breve, se manifestó desde el 28 de diciembre, cuando el promedio semanal fue de 558 mil 201 nuevos casos diarios y provocó un alza relativa de 32 por ciento. Las cifras de nuevos contagios en lo que va del año, el segundo de la pandemia, muestran, infelizmente, que su comportamiento no refleja todavía a escala global el efecto moderador que se espera de las vacunas.