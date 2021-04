S

in considerar circunstancias concretas, en situaciones normales, un niño no debe portar armas. Pero, considerando casos posibles reales más complejos, la respuesta puede ser afirmativa y puede cobrar formas que en un juicio espontáneo normal sería inaceptable. Reflexionemos sobre un hecho reciente indicado en la primera página de La Jornada del 11 de abril. Niños del estado de Guerrero (en México) se entrenan para enfrentar a sicarios criminales, organizaciones en torno al negocio de la droga, las minas, los bosques, que asesinan los líderes adultos de comunidades de campesinos, expulsan sus habitantes desde siempre en esos lugares. Sólo quedan las mujeres y los niños.

En la Edad Media los especialistas en derecho indicaban: ¡En caso de extrema necesidad todo es común! La razón de la expresión del derecho medieval simplemente justifica que, por ejemplo, si un enemigo ataca una ciudad amurallada y logra destruir una parte del muro por donde pudieran penetrar los ocuparán la ciudad, sería entonces necesario antes que todo, reparar el muro. Y si se necesitaran materiales de las casas privadas para reparar el muro, no dudarían en tomar las piedras para reconstruir la defensa, que de no hacerse todos serán vencidos, tomados prisioneros, se mataría a los hombres, y no sólo se perdería una casa privada, sino todas las casas con todos sus bienes. No hay duda entonces. Es de derecho, anterior a todo pretendido derecho privado, el ejercicio del derecho común, como ejercicio de la soberanía que tiene al pueblo como su sede o como su sujeto último.

En el caso de necesidad extrema que se encuentran comunidades campesinas en Guerrero, y en buena parte del territorio nacional que debería servir y organizar el Estado, es un hecho que ni el Estado, ni el Ejército, ni las policías, ni la Guardia Nacional pueden asegurar integralmente la vida ni los derechos a las comunidades. Éstas, con el derecho de ser la sede misma de la soberanía, como la Constitución en su artículo 39 declara, pueden recurrir al derecho originario de la defensa de sus vidas, derecho anterior a la Constitución formal misma.

En el caso del ejemplo real descrito en este artículo, cuando sólo los niños se preparan para supletoriamente reemplazar las funciones de sus mayores (secuestrados, asesinados o expulsados de sus comunidades) tienen el derecho de defender las vidas de sus madres, de sus hermanas o hermanos menores y de ellos mismos. Como proclama uno de esos niños: No hay leyes que nos protejan a los niños huérfanos de México ni gobierno que nos brinde seguridad; entonces, vamos a responder con fuego a los sicarios, todos hijos de la chingada** (del mismo diario, primera página). ¿Tiene razón o derecho lo que grita ese joven que bien pudo ser uno de los Niños Héroes (en la presente lucha de la segunda emancipación en la Cuarta Transformación)?

Quiero dar dos ejemplos ya antiguos y reales.