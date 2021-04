Encinas Rodríguez manifestó que la minuta contiene aspectos regresivos, entre ellos que al amparo de una autonomía mal entendida, la FGR pueda abandonar sus responsabilidades. La autonomía no debe entenderse como autarquía que desconoce la existencia de facultades concurrentes para enfrentar los problemas del país, destacó el funcionario. Agregó que con esa propuesta se tendrá en la FGR un convidado de piedra que no asumirá ninguna resolución del Sistema Nacional de Búsqueda o de otros mecanismos.

El coordinador de asesores del titular de la FGR, Óscar Langlet, expuso por su lado que a la fiscalía le corresponde coordinarse con otros entes del gobierno, pero ello no supone subordinarse a ellos y tampoco sustituirlos en el cumplimiento de sus funciones.

Sí queremos autonomía, pero que concurra con dependencias del gobierno y otros órganos para hacer realidad el derecho a la verdad, la justicia y la no repetición del daño, enfatizó el subsecretario. Esa característica debe asumirse como fortaleza del Estado y no de una sola institución, subrayó.

Quintana expuso que tal como se encuentra el documento implica regresar a la antigua Procuraduría General de la República, además de que no hay ninguna razón objetiva, técnica y jurídica para la presentación de la reforma, pues la ley vigente no se ha evaluado y de hecho ni siquiera se ha aplicado. Solicitó que las voces participantes en la audiencias no sólo sean escuchadas, sino tomadas en consideración en la elaboración del dictamen.

Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, manifestó preocupación por la discrecionalidad que se otorga a la FGR para atraer investigaciones de temas relevantes.