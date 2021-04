Ante la insistencia del gobierno estatal para que se use la fuerza en la localidad de Aguililla, convocó a privilegiar el diálogo, porque, reiteró, no se puede enfrentar la violencia con la violencia.

Luego de distintos enfrentamientos entre bandas de la delincuencia en Aguililla, Michoacán, el Presidente expuso que la posición del gobierno federal es no aplicar medidas represivas y respaldó la actuación de la Secretaría de la Defensa Nacional que no ha dado motivo para el enfrentamiento .

Para atender la situación se realizó una reunión entre autoridades militares y estatales, tras lo cual el gobernador de extracción perredista decidió acudir a la plaza de la localidad, donde fue captado en video en el momento en el que propinó el empujón.

Aureoles llega acompañado (por militares). Esto lo tengo que decir, porque como está la presencia del Ejército, pues que no se piense que es un asunto concertado; el Ejército no participó, no está de acuerdo en estas acciones, pero imagínense si no se le da protección al gobernador de un estado en una situación así , refirió el Presidente.

A pesar de que es un asunto penoso, al mismo tiempo celebro el comportamiento de los militares , agregó el jefe del Ejecutivo.

También defendió las acciones implementadas en la frontera sur, las cuales, indicó, buscan proteger a los migrantes, principalmente a los menores de edad. Sugirió que si el gobierno estadunidense aplica una estrategia para atender las causas de la migración en Centroamérica, se implemente un programa similar a Sembrando Vida, en el que, dijo, México podría ofrecer asesoría.

Adelantó que en su próximo libro, entre otros temas, abordará la relación de su administración con el ex presidente Donald Trump y en la que relatará que en su visita a Washington para el arranque del Tratado de Libre Comercio le pidió no hablar del muro fronterizo, lo cual fue aceptado por el estadunidense.