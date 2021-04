Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de abril de 2021, p. 7

En espera de la tercera ola de la pandemia de Covid-19, de la que ya hay señales incipientes por el incremento de personas con síntomas de enfermedad en cinco estados de la República, el subsecretario Hugo López-Gatell, a cargo del manejo de la emergencia sanitaria, está convencido de que su responsabilidad no se agota en lo técnico .

Debe hacer frente a la desinformación, y los grupos de interés político y económico, aunque les ponga la evidencia, van a interpretar algo diferente , señala en entrevista con La Jornada al término de la conferencia vespertina en Palacio Nacional.

A más de un año de iniciada la pandemia y todavía con algunas secuelas (fatiga, dolor de cabeza) del Covid que padeció en febrero, reconoce los problemas que se han enfrentado en el Plan Nacional de Vacunación, porque la mayoría del personal que participa es eventual, y el de base cumple con su horario y días de descanso. No ha habido acciones filantrópicas para laborar los fines de semana. De ahí que cueste trabajo aumentar la velocidad de la inoculación, dice.

–¿Es lenta la vacunación contra el Covid-19. ¿Faltan brigadas?

–Tenemos 10 mil brigadas con al menos dos personas que aplican las vacunas, pero ha sido una limitante la falta de trabajadores con experiencia. Hay cerca de 22 mil voluntarios universitarios, de los cuales ya laboran 2 mil 500 y el resto se sumará para inocular al personal educativo; además contamos con más militares que ayudan con las inyecciones, la logística y el registro. Hay un problema porque la mayoría de los vacunadores del IMSS, Issste y Pemex son eventuales, sin condiciones laborales razonables y, por tanto, no hay experiencia acumulada. Los trabajadores de base tienen sus horarios y días de descanso. Como hay eventuales, incluso subrogados, no hay donación de tiempo en fines de semana. Uno esperaría que eso pasara por millares, y no ha sido así, lo que explica, en parte, el lento avance de la estrategia. La otra es que ahora toma más tiempo llegar a las localidades suburbanas o rurales para inmunizar a las personas.

Además, dice, está el riesgo de que disminuya la entrega de biológicos por decisión de los países productores. Sobre la vacuna Patria, presentada el martes como un desarrollo mexicano, se le hace ver que, en realidad, es de instituciones de Estados Unidos y que la empresa Avimex obtuvo una licencia para la utilización de la plataforma. López-Gatell desconocía esto y ofreció investigar.