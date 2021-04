Fabiola Martínez y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Jueves 15 de abril de 2021, p. 3

La decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) de retirar las candidaturas a Félix Salgado y Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán es un atentado a la democracia y una expresión de fobia, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Sostuvo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tendrá la última palabra, aunque por lo pronto sugirió a los magistrados hacer una encuesta telefónica para conocer si los ciudadanos están de acuerdo en que los morenistas aparezcan en la boleta.

“Estoy seguro que la gente va a decir: ‘que participen’, aun los que no van a votar por ellos porque no se debe de descalificar; en la democracia el pueblo es el que tiene siempre la última palabra”, manifestó.

En opinión del mandatario, la decisión del INE fue excesiva, totalmente antidemocrática, porque en nuestro sistema deben decidir los ciudadanos, no los notables .

Llamó a las partes a serenarse y esperar la decisión del Tribunal, aunque de entrada recordó que el proyecto, con base en el cual se ordenó al INE una nueva evaluación de los casos, no consideraba cancelar las candidaturas.

Yo incluso leí la resolución del tribunal y, si no me equivoco, era para que se sancionara o no a los candidatos, pero que no se les quitara su derecho a participar, ese es el espíritu de la resolución. Entonces, lo que hizo el consejo (del INE) ayer es no tomar en cuenta esa recomendación , subrayó.

La esencia del asunto –destacó López Obrador– es el respeto a la democracia. Demos es pueblo, krátos es poder, es el poder del pueblo soberano, no de los aparatos o de la estructura.