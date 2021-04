L

a votación con la que el INE tumbó por segunda vez al candidato de Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, se decidió con un voto: 6-5. Mostró que sus 11 consejeros están divididos en dos grupos. La hegemonía de Lorenzo Córdova y su cerebro gris Ciro Murayama comienza a ser cuestionada. Al parecer, entraron en pánico y corrieron a abrazar a la Coparmex –a la que son cercanos desde que el presidente era Gustavo de Hoyos. Firmaron –los Lorenzos– un acuerdo de colaboración con el nuevo presidente, José Medina Mora Icaza (sí, es hermano del ex ministro que renunció sin explicación). En un comunicado, la organización empresarial dice que es totalmente política, pero apartidista: “no apoyamos a ningún partido político ni a ningún candidato, tampoco estamos contra ningún partido político (desde luego no con la alianza PRI, PAN y PRD) ni de ningún candidato; estamos en favor de la democracia y estaremos impulsando su avance con este programa que se denomina Participo, voto y exijo (el regreso de los privilegios a los machuchones)”.Por ello, refirió, el acuerdo contempla cuatro ejes relacionados con la promoción del voto: la participación de observadores electorales, organización de 15 debates ciudadanos en los estados donde se elige gobernador y uno referente a la elección de diputados federales, así como la emisión del Manifiesto México, que reúne una serie de propuestas ciudadanas para dar respuesta a la problemática que afecta el país. Aseguró que se necesita un Instituto Nacional Electoral sólido, neutro y apegado a la ley (justo como el de Lorenzo y Ciro), porque desde hace décadas se decidió en México que se quería vivir en democracia (sobre todo en los años del prianismo). Pues tal vez no está enterado Medina Mora, pero en los estados de la República los asociados de Coparmex hacen campaña por sus favoritos, casi todos de la alianza PRI-PAN-PRD.

Outsourcing en el Senado

Ya está en el Senado el proyecto de ley sobre subcontratación laboral, mejor conocida como outsourcing, después de que fue aprobado por la Cámara de Diputados. La legislación que está en proceso de creación establece varios puntos fundamentales.

1. Se prohíbe el outsourcing. 2 Se establece una excepción, para la contratación de servicios especializados que no estén comprendidos en el objeto social de la empresa. 3 Se crea un registro de empresas de outsourcing. 4 Se establecen penas muy severas a quienes violen la ley.