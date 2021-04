Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Jueves 15 de abril de 2021, p. a11

El incumplimiento de los protocolos sanitarios contra el Covid-19 por parte de algunos jugadores e integrantes de cuerpos técnicos es una actitud completamente irresponsable e inaceptable. Si en verdad buscan reactivar la economía en la industria del futbol, todos los involucrados deben acatar las medidas indicadas por las autoridades , consideró el doctor Felipe Gómez, presidente de la Federación Mexicana de Medicina del Deporte.

Mientras la Liga Mx, la Federación Mexicana de Futbol y la Secretaría de Salud anunciaron el lu-nes una campaña conjunta para difundir la importancia y los beneficios de la vacunación, al día siguiente el entrenador del Monterrey, Javier Vasco Aguirre, así como varias jugadoras de Rayadas, fueron sancionados económicamente e incluso aislados luego de romper los protocolos de sanidad.

Asimismo, el pasado viernes dos integrantes de Tigres, Francisco Venegas y Juan José Sánchez Purata, fueron separados del primer equipo por cometer la misma indisciplina.

En el caso del Vasco Aguirre, éste fue sancionado luego de que se difundió un video en el cual aparece bailando en una fiesta familiar sin acatar las medidas de prevención.

Tras darse a conocer su castigo, por parte de la Comisión Disciplinaria, el entrenador publicó el martes por la noche un mensaje en el cual acepta haber cometido un error.