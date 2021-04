Laura Gómez Flores y Sandra Hernández García

Periódico La Jornada

Jueves 15 de abril de 2021, p. 29

Un colaborador de la campaña del candidato de Morena a la alcaldía Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, fue acusado penalmente por amenazas y lesiones tras agredir a un politólogo que registraba posibles anomalías del trabajo electoral, mientras trabajadores del Congreso que laboraban en el módulo de atención del diputado del PAN con licencia, Mauricio Tabe, denunciaron que se les niega su finiquito.

En el expediente CI-FIMH/MH-4/UI-3 S/D/00989/04-2021, Leonardo Núñez González señaló que fue agredido por Óscar Jesús Martínez Sánchez, quien hasta hace dos meses era subdirector de Normatividad y Asesoría Jurídica en esa demarcación.

“Quién chingaos te crees para estarnos grabando, no te hagas el valiente, vas a valer… no tienes por qué estarnos grabando, vas a valer… no sabes con quién te metes”, amenazó el ex funcionario cuando se pretendía documentar una posible operación electoral irregular.

El brigadista de Romo descargaba mercancía de una camioneta pintada con propaganda política en la calle General Salvador Alvarado 72, colonia Escandón, junto con aproximadamente 10 personas que portaban chalecos y ropa con el logotipo del candidato Romo.

El domicilio es el mismo donde tiene su asociación civil Ágora Espacio Ciudadano el también propietario de una docena de puestos informales en Polanco, de acuerdo con vendedores de la zona, quienes solicitaron el anonimato ante posibles agresiones.