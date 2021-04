–¡Qué alivio! Gracias, de veras… Pero ahorita, la nacionalidad española que gracias a ti me confirió nuestro compadre Mariano Rajoy, corre en contra.

–¿Y cuál es el problema? ¡Explícate!

–Mira: creo haberte comentado que me apunté para ser embajador de ­Washington en México y… ¿quieres creer? ¡El secretario de Estado Anthony Blinken anda preguntando si soy mexicano, español o israelí! ¿Cómo ves?

–Entiendo… ¿Y tú qué te sientes?

–¡Soy cosmopolita y más mexicano que la chingada!

–Si tú lo dices… Lo importante, Enrique, es que sigas dando la batalla contra el populismo del Peje…

–¡Un comunista de derecha!

–¿Cómo? Ayer decías que era un mesías tropical , luego un peligro para México … ¡Tú sí que eres bueno para la democracia sin adjetivos! ¡Ja! Comunista de derecha… ¡Genial!

–Algo más, Mario: ¿el premio es de sólo 60 mil euros? Porque acá, el Peje me ataca todos los días, y a este paso seremos Venezuela. Además, me ofende diciendo que soy fifí.

–¿Y eso qué es? Vamos… ¡No es grave, Enrique! Los populistas son incorregibles, y estoy parafraseando a Borges cuando se refería a los peronistas. Más grave fue aquel director de Conaculta que te trató de historiador tartufo y escritor mercenario . Dame tiempo… Quizá el premio de novela iberoamericana que en Perú lleva mi nombre. Son 40 mil dolaritos.

–Yo no escribo novelas, Mario.

–¿Y qué? Cualquier negro de tu revista puede escribirte una. Y ya corto porque me esperan en la embajada de Ecuador para celebrar la nueva victoria sobre el populismo. Ten fe, Enrique.

Mario devolvió el iPod a Isabel, soplándole un beso insinuante. Pero ella dijo: Ahora no, cariño. Estoy con dolor de cabeza . Y acomodándose los auriculares, picó en Spotify aquella canción de Julio que la hacía suspirar:

“¡Hey! no vayas presumiendo por ahí / diciendo que no puedo estar sin ti / ¿Tú que sabes de mí? / ¡Hey! que nunca me has querido ya lo ves…”