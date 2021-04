Al final de una sesión maratónica de 18 horas, que concluyó a las seis de la mañana de ayer, el abogado José Joaquín Zapata Altamirano señaló que desafortunadamente las razones que presentaron no fueron atendidas en la diligencia por el juez, y estimó que algunos criterios utilizados por el impartidor de justicia van en contra, incluso, de la forma en que debe operar el nuevo sistema, en el cual las pruebas que obtienen las partes, en particular de la defensa, deben ser valoradas con la misma importancia que las recabadas por el Ministerio Público Federal.

Lavalle es el primer imputado vinculado a proceso de los 70 señalados en la denuncia que realizó Emilio Lozoya, ex titular de Pemex, luego de que acordó con la FGR convertirse en testigo colaborador y aportar datos contra quienes recibieron sobornos para aprobar las reformas en el ámbito eléctrico y de hidrocarburos, entre otras.

Asimismo, Zapata Altamirano agregó que el juez de control no aceptó los testimonios que presentaron de Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe del departamento administrativo de la dirección general de Pemex, y de Rodrigo Arteaga Santoyo, ex secretario particular de Emilio Lozoya, en Pemex.

Ambas declaraciones buscaban desmentir las acusaciones de Lozoya, pero el juez explicó que, como fueron obtenidos por la defensa, no tienen el mismo valor que los que obtuvo la fiscalía y serán materia de revisión en los recursos que interpongamos .