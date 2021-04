Teodomira Rosales, directora del Centro Regional de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón, indicó en conferencia de prensa que el subsecretario de Derechos Humanos de la SG, Alejandro Encinas, ya ordenó el inicio de la inscripción en el Registro Nacional de Víctimas de unas 55 personas (de un total de 130 agraviados) que aún no contaban con ella.

Dentro de un par de meses, indicó la abogada, podría concretarse la asignación del nuevo lugar donde se asentarán las personas desplazadas, el cual tendría que ser fuera del estado de Guerrero, donde las víctimas originalmente vivían.

Ahorita las familias están muy animadas de que ya les hicieron el censo y al menos ya tienen la calidad (legal) de víctimas, que les hacía falta para tener atención médica y becas. El tema de la salud es delicado, porque ocho personas fallecieron de Covid y la depresión le está dando a todos, y eso sí nos preocupa , subrayó.