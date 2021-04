Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 14 de abril de 2021, p. 10

Aunque la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca sí implicó una pequeña mejora en temas migratorios con respecto al gobierno de Donald Trump, la situación en esta materia sigue siendo compleja , pues sólo los niños y niñas que se arriesgan a tomar rutas peligrosas para entrar a Estados Unidos pueden quedarse en aquel país a que se estudie su petición de refugio, mientras los demás no tienen esa oportunidad y corren el riesgo de ser víctimas de agresiones.

Así lo indicaron los participantes en un conversatorio virtual organizado ayer por el colectivo Tejiendo Redes Infancia, quienes señalaron que todos los países de la región están obligados a privilegiar el interés superior de niños y niñas, por lo que debería garantizarse su acceso a Estados Unidos o cualquier otro país en el que soliciten ayuda para huir de la violencia.

Lisa Frydman, vicepresidente de la organización civil Kids in Need of Defense, saludó que con la llegada de Biden se abre una oportunidad para recibir a los menores en situación de movilidad con la mediación de expertos en el tema, en vez de únicamente con la Patrulla Fronteriza.