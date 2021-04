En entrevista con La Jornada, Delgado Carrillo afirmó que aún hay margen legal para promover un nuevo recurso, ya que aseguró que el mandato del Tribunal no está siendo atendido en el dictamen que discuten los consejeros electorales, y sentenció que “no tenemos Plan B; Raúl Morón será candidato y Félix Salgado también.

Podemos volver a impugnar porque en el fondo no se atendería lo que ordenó el tribunal, que es que haya una sanción proporcional a los hechos en los que supuestamente hubo infracciones, y no hay ninguna consideración de los alegatos que nosotros hicimos demostramos que no tuvimos precandidaturas porque nuestro proceso nunca lo señaló así , agregó.