Las respuestas acarrearon posiciones de las que se desprendió que no habrá consignas del Presidente, ni simulación de grupos de intereses creados. Y de ahí se generó la negativa a aceptar al INE. Yo no tengo confianza, yo le tengo confianza al pueblo. Pero sí, para que quede claro, no son buenos los antecedentes de quienes están ahora .

Primero aclaró que Lorenzo Córdova se va el año que viene, para que no se piense que se está en contra del presidente del INE. Y en ese terreno pedregoso no descartó que a través de una iniciativa se pueda llevar a cabo una reforma (político-electoral). Revisar si el número de legisladores plurinominales; si es una reforma constitucional el número de regidores .

El tabasqueño retomó sus críticas a la autoridad electoral: Pues no me quiero meter mucho al tema, al final siempre termina uno opinando , y sonrió.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su rechazo al Instituto Nacional Electoral (INE): yo no tengo confianza; no son buenos los antecedentes de quienes están ahora .

Se le preguntó por el discurso de Félix Salgado ante el INE. El derecho a defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad y de manera pacífica , respondió.

–¿No considera que este tipo de comentarios crispan el ambiente electoral?

–Ah, sí, pero crispan el ambiente electoral también los que hacen fraude. O sea, no estoy justificando, nada más ¿por qué no se ve el asunto de manera integral, no sólo una parte?

–¿Considera que si no se le da la candidatura a Félix Salgado sería por consigna?

–Claro que hay intereses creados, en este caso y en otros. ¿Cómo?, porque no comprobó gasto de precampaña, de 150 mil pesos. Para empezar, este partido, Morena, no tuvo, según me informan, precandidatos. ¿Qué?, ¿no se puede poner una sanción que no sea quitarle el derecho a participar? Hablando en plata.

Y que sea el pueblo el que libremente decida si es mal candidato, mal ciudadano, a ver, que el pueblo sancione y que el pueblo diga, no por consigna. No se pueden presentar actitudes prepotentes.

Recordó cómo el gobierno de Ernesto Zedillo la emprendió contra Ricardo Monreal Ávila, quien a pesar de tener todo el aparato de gobierno en contra ganó como abanderado del PRD. Describió el fraude electoral que, desde la alta esfera del poder, pasando por el mismo Zedillo, Emilio Gamboa y Liébano Sáenz de urdió para reducir al doctor en derecho, y no lo consiguieron.