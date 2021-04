El representante de Morena, Sergio Gutiérrez Luna, reprochó duramente a Córdova la decisión: cancelar la candidatura por un monto de 19 mil 870 pesos es vergonzoso. Lo llevará a usted a la historia. Cargará con este hecho inadmisible, insostenible, ilegal y absurdo. No hay que pretender ganar en la mesa lo que no se puede ganar en la mesa .

▲ Lorenzo Córdova, a favor

La oposición partidista condenó con dureza el asedio del partido en el poder . El consejero Ciro Murayama sostuvo: rechazo los intentos de presión de que hemos sido objetos; bienvenida la crítica, no somos infalibles, pero me opongo al asedio y la intimidación. La mejor manera es repudiar prácticas autoritarias del partido en el poder .

Córdova sostuvo que el INE no está contra ningún actor o fuerza política, sino en contra de quien viole la ley , subrayando que se incurrió en una falta muy grave que abre la puerta a la opacidad, impide rendición de cuentas, vulnera la equidad porque busca evitar que la fiscalización se cumpla y hay una intención de ocultamiento .

Las posturas encontradas de consejeros fueron evidentes: atentar contra el blindaje que representa la fiscalización contra el dinero ilícito afecta al sistema democrático y requiere una sanción ejemplar , aseveró Humphrey. No podemos generar incentivos perversos para que a futuro los partidos midan que sale más barato pagar la multa y violar la ley . El derecho a ser votado no es irrestricto y absoluto .