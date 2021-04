Afp y Ap

Miércoles 14 de abril de 2021

Minneapolis. Las familias de George Floyd y de Daunte Wright –joven negro que murió baleado por la policía el fin de semana–, devastadas y unidas en el dolor y la rabia, pidieron ayer el fin de la violencia policial y el racismo en Estados Unidos.

En la ciudad de Minneapolis crece la tensión después de que Wright, de 20 años, fue abatido en un control de tránsito el fin de semana en Brooklyn Center, un suburbio de la ciudad, en la cual se lleva a cabo el juicio contra el ex policía acusado de la muerte de George Floyd, cuya defensa al comenzar sus alegatos, intentó convencer al jurado de que los procedimientos empleados para someter a la víctima fueron justificados .

El mundo está traumatizado por ver a otro afroestadunidense al momento de ser asesinado , acusó Philonise Floyd, hermano de George, durante una conferencia de prensa en la que ambas familias compartieron el dolor de enfrentarse a lo impensable .

Wright fue baleado cuando los policías trataban de arrestarlo con base en una orden de detención pendiente.

La policía calificó la muerte de Wright de accidental y explicó que ocurrió cuando la agente Kim Potter procedía a utilizar una pistola inmovilizadora (taser), pero se equivocó y disparó con su arma de fuego.

El abogado Jeff Storms refutó esta afirmación.

“Un accidente es derramar un vaso de leche, no sacar un arma. No es accidente apuntar a alguien con un arma, tampoco lo es ignorar el hecho de que lo que tienes en la mano no pesa lo mismo que una taser”, señaló el letrado que acompañó a las familias.

La agente involucrada en la muerte renunció y el jefe de la policía local también, anunció ayer Mike Elliott, alcalde de Brooklyn Center.

Para activistas como Toshira Garraway, la muerte de Wright es otro ejemplo de la brutalidad policial y la discriminación sistémica.

Queremos que el mundo sepa que no son incidentes aislados, de hecho George Floyd y Daunte Wright son la cara de cientos de asesinatos aquí en Minnesota , denunció ante la multitud que acudió a escuchar a las familias.

Este nuevo drama exacerbó la tensión en las calles de Minneapolis en medio del proceso contra Derek Chauvin, el policía blanco acusado de matar a Floyd el 25 de mayo del año pasado, tras inmovilizarlo colocando una rodilla sobre su cuello durante el arresto por haber pagado con un billete falso.