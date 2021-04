El Renaut fue promovido en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) y su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, quien ahora enfrenta un juicio en Estados Unidos.

Este martes el Senado aprobó que los usuarios de las 126 millones de líneas telefónicas que hay en el país se registren con ellas y entreguen, además de datos personales, información biométrica: huella dactilar, reconocimiento del iris, geometría del rostro, incluso el tono de voz. De lo contrario, los operadores de telefonía celular deberán suspender el servicio. La propuesta que en diciembre salió de la Cámara de Diputados tuvo como autor al ahora dirigente de Morena, Mario Delgado.

Crear el padrón responde a la incapacidad de las autoridades de seguridad para reducir las cifras de extorsión; a una presión de Estados Unidos que bajo intereses geopolíticos promueve la recolección de datos personales con fines de inteligencia y al cabildeo de empresas de reconocimiento biométrico, que buscan hacer negocio con un sistema por el que cobrarán miles de millones de pesos vía impuestos a los usuarios de telefonía celular, explicó en entrevista Luis Fernando García, director de Red en Defensa de los Derechos Digitales.

Ana de Saracho O’Brien, consejera de la sección X de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones e Informática (Canieti), explicó que 10 años después del Renaut no se han movido los principales supuestos que impidieron su operación. Seguimos sin tener una cédula de identidad obligatoria para toda la población que sirva como fuente de validación; y requerir el INE niega el derecho a acceso libre a Internet y a servicios de telecomunicaciones, explicó.

Ambos coinciden en que es medular la violación del principio de inocencia con la iniciativa, pues se investigará a la persona vinculada a la línea telefónica desde la que se cometió el delito, obviando que los delincuentes no registrarán su información ni darán sus datos personales e incluso suplantarán identidades para extorsionar. Hasta ahora, para que las autoridades puedan tener información de los usuarios, se requiere una orden judicial por una investigación en curso. Claramente hay delincuentes y eso lo sabemos , pero no se puede regular todo el servicio a partir de un universo delictivo que es muy corto, dijo la consejera de Canieti.

El Estado, con herramientas que no usa, dice la Canieti

García recalcó que actualmente no hay un vacío legal para que policías y fiscalías investiguen. Es falso que el Estado no tenga facultades o herramientas para combatir delitos como la extorsión; las tiene, pero no las ejerce por incompetencia o por cobardía. Se sabe que la inmensa mayoría de extorsión salen de los penales, pero no van por los teléfonos en los penales, no cancelan la señal de telefonía en los penales , explicó.

Agregó que tienden a filtrarse las bases de datos por problemas estructurales muy profundos de corrupción, de colusión de autoridades y funcionarios de empresas con la delincuencia; una ley de Protección de Datos Personales e INAI, que no cuentan con las herramientas para proteger los datos y no generan los incentivos directos para que haya consecuencias por esa situación (...) es frecuente la vulneración porque es más costoso poner en marcha medidas de seguridad altas, que pagar las multas que, además, es superimprobable que te impongan como empresa , expuso.

La Canieti rechazó que la industria entre por el momento en litigios una vez aprobado el Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, pero la sociedad civil sí promoverá acciones legales e incluso se alienta que, como medida de resistencia, las personas se nieguen a registrar sus datos personales.