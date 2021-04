Se congratula por el avance en términos de diversidad y visibilidad de las directoras de orquesta, pero insta a no perder de vista la calidad. “Tiene que haber más músicos negros, más mujeres directoras de orquesta, pero el error sería decir ‘hay un hueco libre esta semana, habría que poner a una mujer’. Se necesita a la mejor, si no, es una falta de respeto para la propia mujer.”

Conocido por su franqueza y su compromiso en favor de la paz, en particular a través de la West-Eastern Divan Orchestra, fundada en 1999 con el pensador palestino estadunidense Edward Said, y su prolongación en la academia de música Barenboim-Said que forma a estudiantes de Oriente Medio, está horrorizado por el bloqueo en el conflicto palestino-israelí. No hay ni una sola persona de ambos lados que quiere mirar al futuro , dice.

Educación dura

Con un estatus prácticamente intocable de maestro poderoso, Daniel Barenboim fue objeto en 2019 de acusaciones de autoritarismo por parte de sus antiguos colaboradores de la Staatsoper de Berlín. La justicia no pudo probar dichas acusaciones, que él refutó.

No obstante, reconoce que la manera en que tratamos con la gente ha cambiado en el mundo. Es posible que no fuera lo suficientemente consciente de los cambios desde un punto de vista social y lo dije públicamente a la orquesta, que lo lamentaba si fuera el caso , asegura, antes de reconocer que tiene problemas con lo políticamen-te correcto .

Él mismo recibió una educación dura en París de una de las más célebres pedagogas de música, la francesa Nadia Boulanger, cuando tenía 12 años, y recuerda que ella hizo llorar a un tal Astor Piazzolla al decirle que siempre sería un Stra-vinsky de segunda clase y que debería más bien desarrollar la música de su propio país. Fue ella quien le dio la idea de revolucionar el tango.