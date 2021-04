El de Revueltas no es un caso aislado. La 4T ha reivindicado como parte de sus orígenes a una larga lista de luchadores políticos y sociales de distintas épocas. El recurso no es nuevo. Atribuirse el legado de próceres patrios o de pensadores relevantes es un procedimiento usual al que echan mano diversos proyectos políticos para construir su legitimidad.

No es la única referencia del mandatario sobre el duranguense. En conferencia de prensa el 5 de marzo, citó un poema de Efraín Huerta dedicado a Revueltas y a Enrique Ramírez y Ramírez, el político y periodista que sucumbió a las mieles del poder, que dice: A mis /Viejos / Maestros / De Marxismo / No los puedo entender: / Unos están / en la cárcel / Otros están / En el Poder .

Desde su juventud, su horizonte teórico fue el socialismo científico. En 1968, afirmaba: Soy marxista-leninista y, por ende, dialéctico materialista, y lucho por la creación de verdaderos partidos de la clase obrera. Siempre fui antiestalinista, fuera de un pequeño periodo. Yo no hago sino seguir los principios de Marx expuestos particularmente en los escritos filosóficos anteriores a 1844 (que leyó en una traducción de Alice Rhüle-Gerstel publicada en 1938).

Revueltas nunca estuvo de acuerdo en las luchas por transformar el Estado desde dentro. Cuando le preguntaron si creía en ellas, respondió que han sido una gran mentira. “La revolución –puntualizó– no es la autonegación de lo existente, sino que combate lo existente desde fuera para aniquilarlo y hacerlo polvo; si no, no es revolución”. En esta dirección, señaló: Creemos que hay que hablar en términos radicales y absolutos. Una sociedad no puede ser modificada por las brechitas . Y añadió: yo no cederé hasta el último momento de mi vida .

El autor de Ensayo sobre un proletariado sin cabeza no guardaba ilusión alguna sobre la naturaleza del Estado moderno mexicano, que no puede renunciar a la mistificación, pues nace, como tal Estado, de su automistificación en 1917, Congreso y Carta Magna. Esa mistificación se mantiene hoy día.

Revueltas tenía en muy alta estima La sagrada familia, de Carlos Marx y Federico Engels. Las exigencias de abandonar sus ilusiones sobre su condición es la exigencia de abandonar una situación que necesita ilusiones , escribieron los clásicos en un párrafo de este libro, clave para leer la actual 4T y el mar de ilusiones que la rodean.

El 15 de abril de hace 45 años, en el Panteón Francés, se efectuó el sepelio de José Revueltas. A él asistió el secretario de Educación Pública. Mientras leía su adocenado discurso al lado de la fosa, Martín Dozal lo interrumpió. ¡No se da cuenta de que no queremos oírlo, señor? Es usted parte del mismo gobierno que persiguió y encarceló a Revueltas , le espetó. La multitud entonó entonces: Yo quiero que a mí me entierren / como un revolucionario / envuelto en bandera roja / y con mi fusil al lado . Ese Revueltas está más allá de la 4T. No cabe en ella.

