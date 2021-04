M

ariana Mazzucato es una economista keynesiana heterodoxa, que usa las categorías y conceptos de Marx a troche y moche. Empezó a ser conocida como asesora de Jeremy Corbin, pero no duró mucho en el cargo. Se ha convertido en una superstar de centro-izquierda asesorando a personalidades políticas como Alexandria Ocasio-Cortez, Elizabeth Warren o la lideresa nacionalista escocesa Nicola Sturgeon. El diario London Times dijo que es admirada por Bill Gates, consultada por gobiernos, [y] es una experta con la que otros discuten a su propio riesgo .

Ahora está en el orden del día de algunos gobiernos de países desarrollados , con esta tesis: En lugar de actuar como inversores de primera opción, ha habido demasiados gobiernos que se han convertido en prestamistas pasivos de última opción, encarando los problemas sólo una vez que han surgido. Pero como deberíamos haber aprendido durante la Gran Recesión posterior a 2008, cuesta bastante más rescatar las economías nacionales durante una crisis de lo que cuesta mantener un enfoque proactivo de la inversión pública . Mazzucato recomienda infraestructuras e inversión verde, y atención pública a las necesidades sociales. Si es preciso, reformas fiscales. Con o sin su asesoría, eso parecen haber emprendido las potencias centrales. Y la ortodoxia neoliberal delira.

La democracia liberal triunfante como punto final de la historia se halla en punto muerto. Las millonarias fuerzas que la sostienen no hallan puertas ni puentes en parte alguna que pueda volverlas al cauce de su mundo feliz, con las mayorías muriendo de hambre: no tienen plan de futuro. Esas fuerzas no están derrotadas, continúan con el sartén por el mango, aunque el sartén esté seriamente abollado. ¿El plan de infraestructuras y la inversión verde las sacará de su marasmo? Un repunte en Estados Unidos (EU) después del bajón pandémico, sí está a la vista.

Pero, ¿tienen los países centrales una nueva ruta para un restart del crecimiento capitalista? Las sumas billonarias de gasto de EU y la Unión Europea continuarán inflando de dinero las talegas de quienes ya son estrafalaria y obscenamente ricos. Se hincharon con la pandemia, y será un Guinness de enriquecimiento el que tendrán con el proyecto de gasto hiperkeynesiano. Pero ese gasto tendrá lugar en un marco internacional de instituciones financieras neoliberal, donde reina la especulación y la estafa brusátil, y unas agencias calificadoras manteniendo a raya al mundo periférico. No hay nueva ruta para la acumulación capitalista.