Marichuy, por su parte, ha precisado con la congruencia que le caracteriza: No fue a mí a quien le dijeron sobre grabar el documental, sino al CNI (que me grabaran). Lo tomé como una actividad más de lo que se hacía. Ya en el caminar yo veía que no se me separaban y yo les decía que por qué no me dejaban en paz y grababan al resto. Pero entendí que no era para mí, era para los demás; no era yo, sino un colectivo . Y reafirma que sólo nosotros somos quienes harán ese gran cambio que se va tejiendo desde abajo (charla “Creando en comunidad, la experiencia de hacer La vocera”, edición 35.2 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara).

Ahora bien, es importante considerar que La vocera se presenta en tiempos electorales en México, cuando las candidaturas independientes están a la baja, en el mercado político clientelar los aspirantes prefieren buscar unas siglas partidarias, del color que sea, con tal de aparecer en la boleta y, mejor aún, ocupar un cargo. No sólo eso, también hay pleitos y suplantaciones en las escasas candidaturas indígenas que como acción afirmativa se han definido. Nada cambia en ese escenario. Ese sí que es otro mundo, distante, ajeno y contradictorio con el espejo que coloca La vocera y el caminar del CNI-CIG. Ese espejo también hoy en día es importante para compartirlo en el viaje en alta mar que emprenderán muy pronto hacia la otra Europa, la de los colectivos que desde sus lejanas tierras se han mantenido en contacto y apoyo a la lucha zapatista. Ahora les tocará regresar la visita a una delegación mexicana del CNI- CIG el Frente de Pueblos en Defensa del Agua y de la Tierra de Morelos, Puebla y Tlaxcala, y el EZLN.