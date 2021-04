Roberto Garduño y Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Martes 13 de abril de 2021, p. 13

Vamos a mejorar los contenidos educativos en los libros de texto gratuito, necesitamos volver al civismo, volver a la ética, volver a la filosofía, volver a la historia , confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su exposición matutina, aseguró que no habrá extremismos en esos contenidos y preguntó: ¿Cómo vamos a estar impartiendo clases con libros del periodo neoliberal? . También aseguró que su gobierno no permite el tráfico de armas.

Al responder al cuestionamiento sobre el trabajo de modificación de los contenidos educativos señaló que, desde hace año y medio, trabaja un grupo especializado en la SEP. Así argumentó por qué ese cambio en la narrativa educativa. “Al conservadurismo nunca le ha parecido esto, no es de ahora, desde los años 40 (del siglo pasado) no les gustó para nada la política educativa del general (Lázaro) Cárdenas y echaron a andar toda una política distinta.

Ahora que hablamos de que vamos a mejorar los contenidos educativos, lo mismo, ya los estoy viendo. Necesitamos volver al civismo, volver a la ética, volver a la filosofía, volver a la historia , al humanismo, al tronco común para que, si se llega a ser astronauta, científico, experto en la medicina, en cualquier rama se tenga siempre una base humanista para siempre estar pensando en los demás, siempre estar pensando en la sociedad.