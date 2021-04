César Arellano y Eduardo Murillo

La Fiscalía General de la República (FGR) expuso ante el juez de control Marco Antonio Fuerte Tapia sus elementos de prueba para que se vincule a proceso a Jorge Luis Lavalle, ex senador del PAN, en una audiencia que se prolongó por más de 12 horas y que al cierre de esta edición aún continuaba.

La diligencia, programada a las 10 de la mañana, para efectuarse por medio de videoconferencia, fue interrumpida en dos ocasiones debido a fallas en la conexión de Internet, por lo cual el juez tuvo que ordenar un receso para que los integrantes del Ministerio Público Federal se presentaran físicamente en la sala de audiencias.

Al llegar al Centro de Justicia Federal del Reclusorio Norte, los abogados de Lavalle, José Joaquín Zapata y Felipe Gómez Mont, afirmaron que presentarían nuevos testimonios en descargo de su cliente, entre ellos de dos ex colaboradores del ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, quienes desmintieron haber recibido y repartido dinero para la aprobación de la reforma energética, como parte del caso Odebrecht.

Adelantaron que se trata de Francisco Olascoaga Rodríguez, ex jefe de departamento administrativo de la Dirección General de Pemex, y de Rodrigo Arteaga Santoyo, ex secretario particular de Emilio Lozoya, cuando fue director general de esta empresa productiva del Estado.