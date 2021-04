Larga jornada en la que estuvo presente el líder de Morena, Mario Delgado, quien minimizó las pruebas obtenidas por el INE para retirar la candidatura a Salgado en Guerrero y a Raúl Morón en Michoacán. No podemos permitir una regresión autoritaria. En plena Cuarta Transformación quieren robar al pueblo el derecho a decidir por unas publicaciones en Facebook. Los que no vieron el financiamiento de Odebrecht, el de Monex, el fraude de 2006, los Amigos de Fox, pero ahora sí dicen que cuatro publicaciones de Facebook son suficientes .

Detrás de la pretensión de quitarle su candidatura, aseguraba también, está el temor por el pasado en Guerrero: Ahí está Aguas Blancas, ahí está Ayotzinapa. ¿A poco creen que ya se nos olvidó? No los castigaron, no los enjuiciaron, por eso no quieren que lleguemos. Tienen pavor .

Era apenas el primer mitin de Salgado durante el día y endurecía la presión. Si el INE le sigue buscando, esto va a ser como un juego de billar, donde la bola blanca también entra en la buchaca. Si me voy yo, también se van ellos , amagaba en medio del incesante estribillo de sus huestes: va a caer, va a caer, el INE va a caer . Más tarde, en otro discurso, acotó su postura: sé dónde vive Lorenzo, no lo vamos a ir a buscar .

El tiempo corría a la espera de la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) fijada para hoy a las 18 horas. En el plantón frente al organismo, las enardecidas pancartas contra los consejeros eran el termómetro del ambiente y el discurso de Félix Salgado Macedonio adoptaba un tono amenazador: si no se reivindican, los vamos a buscar, los vamos a hallar. ¿No le gustaría al pueblo de México saber dónde está la casita de Lorenzo?, cabroncito, no sabe que estamos luchando en Guerrero, que ni crea, que ni piense que es una candidatura, es una lucha del pueblo .

Conforme pasan las horas, entre la algarabía en el campamento, desfila una multiplicidad de políticos de Morena con una amplia gama de criticas aderezadas con improperios contra los consejeros electorales. Entre ellos, el coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, quien condenó que un grupo de consejeros secuestren la democracia mexicana. Por eso estamos acá, no venimos de a gratis, no somos aventureros de la política .

Al término de uno más de los sucesivos mítines improvisados a lo largo del día, pues se realizaban cada vez que llegaba un morenista de abolengo, Mier fue entrevistado.

–¿Para cuándo el juicio político?

–Ya hubo una solicitud que no viene de ahora. No es contra la institución, es contra algunos consejeros que han confundido cuál es su función. Han asumido una actitud que es propia de la Inquisición, pero es antidemocrática. Lo que estamos exigiendo es que cumplan con su obligación, al no hacerlo como cualquier servidor, se tienen que someter a lo que establece la ley, que dice que si no cumplen tendrán que someterse a juicio político.

–¿Podría prosperar antes de que acabe esta Legislatura?

–No especulemos con eso.

Más tarde, cuando hasta desde la Secretaría de Gobernación se había acusado recibo sobre el pronunciamiento de Salgado, desde las oficinas del Delgado se emitió un comunicado matizando: Este es un movimiento pacífico y alegre; vamos a pedirle con todo respeto a los consejeros del INE que actúen a la altura .

Fueron muchas horas de protesta y los vaivenes discursivos se dispararon. “Que en el INE no le anden buscando los huevos al toro, porque se los van a encontrar…”, dijo Salgado.