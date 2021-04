U

no de los títulos más esperados en la actual Muestra en la Cineteca es Los hijos del sol (Khorshid, 2020), del director iraní Majid Majidi (Los niños del cielo, 1997; El color del paraíso, 1999). Hace dos décadas el cine iraní vivía ya un momento inusitado de plenitud artística y sus mejores realizaciones tuvieron una vigorosa recepción internacional. Las narrativas sencillas, límpidas, de Majidi, interpretadas de modo recurrente por actores infantiles no profesionales, procedían en intención y estilo de una fuente de inspiración, el neorrealismo italiano, que también marcó el trabajo de otros cineastas iraníes, en particular Jafar Panahi (El balón blanco, 1995) y el veterano Abbas Kiarostami (¿Dónde está la casa de mi amigo?, 1987).

En Los hijos del sol se elabora nuevamente el retrato de una pequeña comunidad infantil, incorporando, como novedad narrativa, elementos de una cinta de acción. El título alude a un recinto privado, la escuela del sol, cuyo propósito altruísta es atender a niños de la calle, huérfanos en su mayoría. El adolescente Alí (carismático Roohollah Zamani), es miembro de una pequeña banda de delincuentes de poca monta que trabajan para el anciano Heshem (Alí Nasirian). Este último planea recuperar con ellos un misterioso tesoro escondido en los acueductos subterráneos accesibles a través del sótano de la escuela.

Alí y cuatro camaradas de su banda solicitan así inscribirse en el colegio, haciéndose pasar por estudiantes en busca de apoyo, y comienzan a excavar túneles de modo clandestino, como en una trama de robos a bancos o museos. Para quienes aún asocian el cine iraní de autor con un estilo narrativo eminentemente lírico y contemplativo, el ritmo trepidante de Los hijos del sol, con sus dosis de suspenso y sus esporádicos momentos de humor, será toda una sorpresa, como en su momento fue el cambio de estilístico de Jafar Panahi en su película de acción Sangre y oro (Crimson Gold, 2003).