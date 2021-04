E

s probable que el senador con licencia Félix Salgado Macedonio (FSM) haya proporcionado ayer un muy oportuno tanque de oxígeno a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y en especial a su presidente, Lorenzo Córdova Vianello, y al grupo que con él se mueve.

Una escenificación funeraria afuera del citado INE, con ataúd y corona de flores para dar cuenta de la presunta muerte de ese instituto (aunque advirtiendo que podría resucitar si devolviera el registro al autodenominado toro sin cerca ), dio marco a la pronunciación de frases de amago contra los siete consejeros que a finales de marzo pasado le retiraron la mencionada candidatura y en especial hacia Córdova Vianello, con una referencia incisiva a su domicilio particular y a la posibilidad de visitar la casa de ese cabroncito .

La tosca oratoria salgadista de este lunes no fue inesperada ni careció de contexto. Todo lo contrario: representó un grado más de la espiral de violencia verbal que se ha desatado contra los consejeros del INE (por parejo, aunque 4 de 11 votaron por mantener el registro de Félix) y en especial contra su polémico presidente, Córdova Vianello.

El propio presidente de Morena, Mario Delgado, llamó cueva de delincuentes al INE, entre otros señalamientos de absoluta descalificación, y similares vilipendios ha hecho el coordinador de los diputados federales morenistas, Ignacio Mier Velasco (volcado, por cierto, en imponer a su hijo, Ignacio Mier Bañuelos, como candidato de Morena a presidente municipal de Tecamachalco, Puebla, a pesar de su pasado morenovallista , según acusaciones de Marisol Cruz, actual presidenta morenista de ese municipio).

La elevación del tono de confrontación entre una parte del morenismo y la cúpula del INE llevó a la etérea secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a emitir por Twitter, casi a las cuatro de la tarde del lunes, “un enérgico llamado a mantener las diferencias dentro de la legalidad y el respeto mutuo, tanto a las instituciones como a los servidores públicos. @INEMexico @PartidoMorenaMx”.