i el subsidio a la gasolina no llega a los consumidores, ¿entonces en manos de quién o quiénes quedaron casi 9 mil millones de pesos aplicados con ese fin el primer bimestre del año? Se está saliendo de control el precio e impacta a la inflación. En la primera quincena de marzo, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) reflejó una inflación anual de 4.12 por ciento, que había permanecido mucho tiempo en 3 puntos y fracción. La raíz del problema la conocemos: el alza de los precios internacionales del petróleo, lo cual es una buena noticia para Pemex, pero no tan buena para los automovilistas. Existe el compromiso del gobierno federal de que no habrá gasolinazos, que el precio de la regular no subirá más que la inflación. Ayer lo confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera.

Para lograrlo, el gobierno subsidia el impuesto sobre productos y servicios, el IEPS, es decir, cobra menos impuesto. En el primer bimestre del año, enero y febrero, el subsidio fue de 8 mil 801 millones de pesos, según la Secretaría de Hacienda. Pero muchos conductores se quejan de que el subsidio no se refleja en las bombas de los expendios del combustible.

Turismo en crisis

Una de las salidas a la situación crítica de la economía mexicana es el turismo. Sin embargo, la pandemia mantiene cerrada la puerta. La llegada de turistas internacionales cayó 57.9 por ciento durante febrero, en comparación con el mismo mes del año pasado. Datos del Inegi: Durante febrero de 2021 ingresaron al país 3 millones 400 mil 47 visitantes, de los cuales un millón 587 mil 130 fueron extranjeros. El ingreso de divisas referente al gasto total de los visitantes internacionales reportó un monto de 799 millones de dólares, lo que significó una variación anual de menos 66.1 por ciento. Por otro lado, el turismo nacional sigue de capa caída. En Semana Mayor los hoteles de Acapulco y otros centros vacacionales fueron reportados medio vacíos, lo cual al final de cuentas es una buena noticia, por aquello de los contagios.

