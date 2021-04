En días pasados el Consejo General de la institución privó a varios candidatos de Morena de la posibilidad de participar en los próximos comicios debido a que no presentaron la declaración de sus gastos de precampaña.

l ambiente político nacional de cara a los comicios de junio próximo, ya enrarecido de por sí debido a la agudizada polarización entre las fuerzas políticas, ha sumado un ingrediente preocupante: la indebida beligerancia de diversos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) en contra de Morena y los destemplados posicionamientos del morenista Félix Salgado Macedonio, aspirante de ese partido a la candidatura al gobierno de Guerrero, quien amagó con impedir la realización de las elecciones en ese estado y con dar a conocer el domicilio particular del consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, en caso de que ese organismo no se reivindique .

Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) ordenó al INE reconsiderar su determinación de excluir del proceso a aspirantes morenistas, el senador con licencia Salgado Macedonio, en lugar de esperar el cumplimiento de esa orden –que deberá hacerse efectivo hoy– optó por exacerbar las tensiones y se aventuró por el camino de amagos carentes de civilidad. Si bien la concentración de protesta que encabezó frente a la sede del organismo electoral no tiene nada de reprochable, la amenaza de impedir los comicios en Guerrero y, posteriormente, la de llevar la movilización al domicilio particular de Córdova Vianello, no sólo resultan condenables sino que, lejos de contribuir a la distensión política, la llevan a niveles del todo indeseables.

Es necesario, en consecuencia, que las partes depongan actitudes que en nada contribuyen a una elección democrática, pacífica y creíble: por un lado, que los consejeros del INE dejen de lado un celo sancionador hacia Morena que contrasta con la obsecuencia que ese mismo organismo ha exhibido en el pasado reciente ante irregularidades cometidas por otras fuerzas políticas y que lo hace ver como una autoridad parcial; por el otro, que el polémico senador con licencia se abstenga de expresiones ofensivas para el espíritu cívico e institucional que todos los protagonistas del escenario político deben observar de cara al proceso electoral que ya está en curso.