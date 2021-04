Xalapa, Ver., Productores de café de la región de Coatepec protestaron ayer en Plaza Lerdo de esta capital porque a pesar de que han mejorado la calidad del aromático, los precios no suben, lo que atribuyeron a que el gobierno federal prefiere dar apoyos fiscales a trasnacionales como Nestlé que atender el campo mexicano.

Elotlán Díaz dijo que además de mantener las importaciones de café barato, el gobierno federal no aplica programas que fortalezcan la producción local. No existe un plan estratégico de atención a la producción de café. No se trata de otorgar dinero sin ton ni son. Urgen políticas para el rescate de la caficultura .

Fernando Celis consideró , que se requiere un orden institucional en las secretarías federales, pues vemos que funcionarios que tienen la voluntad de escuchar al sector cafetalero son destituidos, como Víctor Toledo en la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, Ernesto Acevedo en Economía y María Luisa Albores en Bienestar. Pareciera que las grandes comercializadoras tuvieran injerencia en las secretarías , acusó.