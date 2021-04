▲ Priístas del municipio de Chanal, Chiapas, prendieron fuego a las oficinas del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en Tuxtla Gutiérrez, en protesta porque no se respetó el resultado del plebiscito en que supuestamente Roberto Pérez ganó la candidatura a la alcaldía. Foto tomada de la cuenta de Twitter @GabyCoutino

De Los Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 13 de abril de 2021, p. 26

Militantes y simpatizantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) del municipio de Chanal, Chiapas, prendieron fuego a las oficinas de su Comité Ejecutivo Estatal en Tuxtla Gutiérrez, en protesta porque, según ellos, no se respetó el resultado de una consulta en la cual Roberto Pérez ganó la candidatura a esa alcaldía para los comicios del 6 de junio.

En nombre de los inconformes, el priísta Pedro Velázquez señaló que en el sondeo, realizado por usos y costumbres, participaron más de 8 mil personas que designaron a Pérez su abanderado, pero a última hora se enteraron de que el tricolor impuso a una mujer, cuyo nombre no dieron a conocer.

Los priístas de Chanal, municipio tzeltal ubicado en la zona de los Altos de Chiapas, exigieron dialogar con su dirigente estatal, Rubén Zuarth.

Advirtieron que si no son escuchados realizarán protestas con más militantes, pues este lunes sólo participó una representación que quemó llantas fuera de las oficinas y luego lanzó los neumáticos contra el edificio, ubicado en el centro de la capital chiapaneca.

El Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana chiapaneco resolverá hoy si las postulaciones a presidencias municipales y diputaciones locales proceden.

En tanto, integrantes de Morena se manifestaron en Villahermosa, Tabasco, para repudiar la lista de abanderados a legisladores estatales y alcaldes que su partido presentó, y denunciar que se incluyó a priístas impuestos por el gobernador Adán Augusto López.