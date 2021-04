R. Villalpando y J. Estrada

Corresponsales

Periódico La Jornada

Martes 13 de abril de 2021, p. 25

Ciudad Juárez, Chih., Agentes de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua (CES) golpearon y arrestaron a la candidata a la alcaldía de Ciudad Juárez por el Partido Revolucionario Institucional, Adriana Fuentes Téllez –a quien causaron un esguince cervical–, y a 13 personas más, por oponerse a las obras de construcción de un carril confinado del transporte público tipo metrobús en la avenida Manuel Gómez Morín e impedir el trabajo de la maquinaria pesada.

Alrededor de las cinco de la madrugada de ayer llegaron los trabajadores de la constructora, resguardados por elementos de la CES, para continuar con las excavaciones, suspendidas hace un mes por el plantón que mantienen vecinos y comerciantes.

Adriana Fuentes, aspirante a la presidencia municipal e integrante del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, se sumó a la protesta a las 6:30 horas y llamó a los transeúntes a impedir las obras.

Minutos antes criticó lo que llamó imposición del gobernador panista Javier Corral en la avenida Manuel Gómez Morín, una de las principales de esta ciudad fronteriza, a sólo cuatro meses de que finalice su gobierno, pues en ese lapso la obra no será concluida.

Minutos después arribaron unos 60 policías a bordo de varias patrullas para desalojar a los manifestantes, entre ellos el dirigente municipal del PRI, Jaime Cano.

Entre empellones y forcejeos, la abanderada priísta y ex diputada federal fue sometida, esposada y subida a una de las patrullas para trasladarla a las instalaciones de la CES.

Fuentes Téllez fue puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado junto con los otros 13 manifestantes, a quienes el gobierno estatal acusó de obstaculizar la construcción de una obra pública.

El resto de los quejosos, convocados por el colectivo No al Carril Confinado, se quedaron en el lugar y exigieron liberar a la priísta, ya que había sido detenida sólo por inconformarse con una obra que, según los inconformes, carece de permisos.

Uno de los abogados de la candidata priísta aseguró que los uniformados la detuvieron arbitrariamente y con uso excesivo de la fuerza, lo cual le causó un esguince cervical.