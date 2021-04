Ap

Martes 13 de abril de 2021

Nueva York., El Museo de Arte Metropolitano anunció que la celebración anual de la moda y las celebridades, que el año pasado se llevó a cabo de manera virtual por la pandemia, volverá a hacerse de forma presencial, el primero en septiembre y luego en 2022 en el acostumbrado primer lunes de mayo.

Las galas, una versión más íntima , el 13 de septiembre de este año y una más grande el 2 de mayo de 2022, lanzarán una exposición de dos partes que estará abierta por casi un año.

In America: A Lexicon of Fashion, que se inaugurará el 18 de septiembre, celebrará el 75 aniversario del Instituto del Vestuario del museo y explorará un vocabulario moderno de la moda en Estados Unidos.

La segunda parte, In America: An Anthology of Fashion, ocupará sus populares salas de época del American Wing a partir del 5 de mayo de 2022 y explorará la moda en ese país en colaboración con directores de cine, presentando narrativas que relaten las complejas historias de esos espacios . Ambas partes podrán visitarse hasta el 5 de septiembre de 2022.

No se informó de inmediato qué celebridades participarán en la gala, que tradicionalmente incluye a luminarias de la moda, la música, el cine, la televisión, el deporte y otras áreas.

La primera actividad, en septiembre, será más pequeña y se llevará a cabo siguiendo las directrices gubernamentales relacionadas con el coronavirus.