Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Martes 13 de abril de 2021, p. 7

Victoria Villasana siempre se sintió atraída por la expresión artística. Antes de desarrollar el estilo que la llevó a ser una de las seleccionadas por la academia de cine estadunidense para elaborar la imagen de la campaña del Óscar de este año, estuvo en Londres, donde incursionó en distintos ámbitos.

Villasana nació y creció en Guadalajara, Jalisco, donde estudió diseño. Más tarde, unas vacaciones en la capital de Reino Unido la impulsaron a buscar la manera de permanecer ahí. Me sentí como pez en el agua, me encantó todo: la arquitectura, el arte, que hay gente de todo el mundo, la manera en la que se vestía , contó la diseñadora en entrevista.

Ya instalada en la ciudad inglesa, trabajó de florista y después en diseño de modas. De esas labores, y de los cursos que solía tomar, la mexicana empezó a aprender nuevas técnicas y formas de expresarse. Así, su trabajo de intervenir fotografías con bordados surgió como un pasatiempo. Hacía collages a los que añadía hilo y se dio cuenta de que en aquellos materiales y colores surgía su parte mexicana.

Empecé con retratos de revistas y luego comencé a ponerle un poco de contenido social. Empecé a hacer series sobre los refugiados, acerca de la pobreza, derechos de las mujeres y cosas así, pero eso lo empecé a hacer en la calle. Y después añadí a estos personajes que siempre me han llamado la atención , contó Villasana sobre la manera en que ha decidido elegir sus intervenciones textiles.

La obra combina elementos de la cultura pop, o de la cultura mundial, con bordados inspirados por la estética mexicana. Como resultado de sus influencias, Villasana ha logrado crear imágenes con las que personas de cualquier lugar pueden conectar. Las figuras que la diseñadora emplea son de “gente que rompió el statu quo de su época de alguna manera, por medio de la música, o científicos o escritores, pero que no se conformaron, fueron visionarios. Este tipo de gente me llama mucho la atención y la veo con un potencial que todos podemos seguir”, explicó.

Para la diseñadora el resultado obtenido con sus intervenciones es producto de su preparación, experiencia y vivencias. Creo que todo nuestro camino me llevó a esto, a lo mejor a veces me retrasé un poco, tal vez no fue muy directo, pero creo que todo me ayudó de cierta manera , indicó.

Propuesta diferente