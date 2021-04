En conferencia vía Zoom, el timonel alabó ese espíritu amateur que no se valora, y aquí de inmediato se minimiza esa situación. Para ellos debe ser una motivación el llegar hasta México, pues en medio de sus carencias dice mucho lo que están haciendo, aun así viene la crítica fácil, la de no respetar su esfuerzo .

Acerca de los cuestionamientos por haber usado un equipo alterno en el choque de ida, advirtió que su estrategia es no llegar fun-didos a la liguilla. Sabemos lo que estamos haciendo. La intención es pasar sin mayores riesgos y Cruz Azul tiene todo por ganar .

Asimismo, el peruano rehusó hablar sobre el América, su rival de la fecha 15. Yo sólo pienso en el juego de mañana (hoy) , atajó.