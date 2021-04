Karla Torrijos

Periódico La Jornada

Martes 13 de abril de 2021, p. a10

Luego de sufrir su segunda derrota consecutiva (1-0) ante Brasil, la entrenadora de la selección mexicana femenil Sub-20, Maribel Domínguez, afirmó que ninguno de los dos descalabros le quitan el sueño , y señaló que haber enfrentado a uno de los rivales más fuertes a nivel internacional le dejó a sus jugadoras un gran aprendizaje.

En el segundo partido amistoso ante la escuadra verdeamarela, efectuado ayer en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la Federación Mexicana de Futbol, las cariocas tomaron ventaja al minuto 36, por conducto de Giovana dos Santos, quien capitalizó un error de la zaga tricolor para encajar el balón en el arco y firmar el 1-0.

Tras la anotación, el cuadro sudamericano ejerció presión en la salida de las mexicanas y les cerró los espacios, por lo que éstas ya no fueron capaces de generar peligro y tuvieron que conformarse con la derrota.

En el primer duelo amistoso entre ambas selecciones, el cual se disputó el pasado viernes en las instalaciones del CAR, el Tri femenil Sub-20 también cayó 1-0.

“De mi equipo me gustó todo, estamos en el inicio de un proceso importante, donde tenemos que adecuar nuestro modelo de juego a lo que queremos llevar a cabo en la cancha.

“El resultado no acompaña lo que muchas veces se hace en el campo, no me gusta perder, pero estoy tranquila por el funcionamiento del equipo, pues estamos encontrando esas pequeñas asociaciones entre las jugadoras.