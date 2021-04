Reyes Martínez Torrijos

El antropólogo y arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma afirma que la poesía me abre horizontes increíbles y que le tiene un respeto enorme; además, reconoció su admiración por Rainer Maria Rilke y por muchos de los poetas que ha podido, en algunos casos, explicar el mundo en una sola frase .

Entrevistado por la escritora Silvia Molina, a propósito de la celebración de sus 80 años, el fundador del Proyecto Templo Mayor dijo que gracias a la lectura de Rilke abrí mi interior para otra forma de pensamiento. Romper con lo superfluo . En Cartas a un joven poeta, de ese poeta austriaco veo que es el interior de uno lo que cuenta, que lo externo puede ser pasajero .

Matos Moctezuma, en la charla organizada por la Academia Mexicana de la Lengua, informó que está escribiendo sobre arte prehispánico con una cierta crítica a quienes fácilmente hablan de eso cuando ya no entran ni al análisis de la forma o al profundo de las expresiones estéticas .

Refirió cinco rupturas que han marcado su vida. La primera ocurrió cuando “de ser profundamente religioso pasé a ser profundamente materialista en cuanto a la filosofía, no al dinero. A partir de eso me sentí el hombre más libre del mundo. Me dije: ‘de aquí en adelante yo soy el responsable de mis actos’”.